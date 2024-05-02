Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

Офис Омбудсмена представил Спецдоклад по недопущению пыток в Украине. Сообщается, что за 538 посещений мест несвободы сформировано 140 представлений по устранению выявленных нарушений, также определены основные негативные примеры, передает УНН, со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Детали

Офис Омбудсмена представил Спецдоклад "О состоянии дел по недопущению в Украине пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в 2023 году". Спецдоклад содержит 8 разделов и охватывает информацию о нарушении основополагающих прав человека и гражданина в местах несвободы.

Всего в 2023 году осуществили 538 посещений мест несвободы и было внесено 140 представлений по устранению выявленных нарушений, - передает Telegram Дмитрия Лубинца.

В некоторых колониях были установлены следующие негативные факты:

Получение осужденными травм при выполнении производственных заданий в литейном цехе (ГУ "Диканевская исправительная колония (№ 12);

Пребывание лица с психическими расстройствами под видеонаблюдением и без надлежащей медицинской помощи (ГУ "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в Днепропетровской и Донецкой областях);



Нехватка личного пространства из-за нарушения норм площади в камерных помещениях (ГУ "Харьковский СИЗО", ГУ "Житомирская УВП (№ 8) и др.



Также состоялись мониторинги в места содержания российских военнопленных. Согласно информации Офиса Омбудсмена, в указанных лагерях полностью обеспечено соблюдение требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

За прошлый год получено 3692 обращений о нарушении языкового закона - Кремень

По всем зафиксированным нарушениям в Спецдокладе есть рекомендации ответственным государственным органам для того, чтобы их устранить - передает Дмитрий Лубинец.

Напомним,

Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец.

Украина в апреле не приостановила защиту прав человека, а наоборот частично отменила ограничения, которые были применены ранее. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя заявление, которое Украина направила в Совет Европы о частичном временном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.