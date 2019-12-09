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Отруєння дітей на Чернігівщині: стала відома причина

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Чернігівщині діти з’їли отруйну рослину та запили водою з річки. Внаслідок отруєння одна дитина загинула, двоє наразі у лікарні. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.

"За попередньою інформацією, діти вжили в їжу корінь рослини - борщівника - та запили водою з річки. Поки кримінального провадження немає, ми зареєстрували цю подію до Журналу ЄО та проводимо перевірку", - розповіли у поліції.

Як раніше повідомляв УНН, троє дітей у Чернігівській області отруїлися невідомою речовиною, одна дитина померла у реанімації однієї із районних лікарень. 

За попередньою інформацією, подія сталася на вулиці Зелена у селі Стахорщина.

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