Невідомою речовиною на Чернігівщині отруїлися троє дітей, одна померла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Троє дітей у Чернігівській області отруїлися невідомою речовиною, одна дитина померла у реанімації однієї із районних лікарень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу УДСНС у Чернігівській області.
Дітей доставили до приймального відділення Новгород-Сіверської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом "отруєння невідомою речовиною" 8 грудня 2019 року о 16:00.
Усі - з села Стахорщина Новгород-Сіверського району, утім проживають на різних вулицях.
Двоє дітей - 2005 р.н. та 2007 р.н. - перебувають у стані середньої тяжкості. Дитина 2010 р.н. - помер у реанімаційному відділенні ЦРЛ.
Остаточний діагноз встановлюється.
За попередньою інформацією, подія сталася на вулиці Зелена у селі Стахорщина.
Нагадаємо, на Львівщині чадним газом отруїлася родина з двома дітьми.