Неизвестным веществом в Черниговской области отравились трое детей, один умер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Трое детей в Черниговской области отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации одной из районных больниц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в Черниговской области.
Детей доставили в приемное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом" 8 декабря 2019 года в 16:00.
Все - из села Стахорщина Новгород-Северского района, впрочем проживают на разных улицах.
Двое детей - 2005 г.р. и 2007 г.р. - находятся в состоянии средней тяжести. Ребенок 2010 г.р. - умер в реанимационном отделении ЦРБ.
Окончательный диагноз устанавливается.
По предварительной информации, инцидент произошел на улице Зеленая в селе Стахорщина.
Напомним, во Львовской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми.