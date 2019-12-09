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Неизвестным веществом в Черниговской области отравились трое детей, один умер

Неизвестным веществом в Черниговской области отравились трое детей, один умер

Киев  •  УНН

 • 14014 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Трое детей в Черниговской области отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации одной из районных больниц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в Черниговской области.

Детей доставили в приемное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом" 8 декабря 2019 года в 16:00.

Все - из села Стахорщина Новгород-Северского района, впрочем проживают на разных улицах.

Двое детей - 2005 г.р. и 2007 г.р. - находятся в состоянии средней тяжести. Ребенок 2010 г.р. - умер в реанимационном отделении ЦРБ.

Окончательный диагноз устанавливается.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Зеленая в селе Стахорщина.

Напомним, во Львовской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми.

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