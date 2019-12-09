Отравление детей в Черниговской области: стала известна причина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Черниговской области дети съели ядовитое растение и запили водой из реки. В результате отравления один ребенок погиб, двое сейчас в больнице. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"По предварительной информации, дети приняли в пищу корень растения - борщевика - и запили водой из реки. Пока уголовного производства нет, мы зарегистрировали это событие в Журнал ЕУ и проводим проверку", - рассказали в полиции.
Как ранее сообщал УНН, трое детей в Черниговской области отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации одной из районных больниц.
По предварительной информации, инцидент произошел на улице Зеленая в селе Стахорщина.