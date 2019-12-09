Отравление детей в Черниговской области: стала известна причина

"По предварительной информации, дети приняли в пищу корень растения - борщевика - и запили водой из реки. Пока уголовного производства нет, мы зарегистрировали это событие в Журнал ЕУ и проводим проверку", - рассказали в полиции.

Как ранее сообщал УНН, трое детей в Черниговской области отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации одной из районных больниц.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Зеленая в селе Стахорщина.