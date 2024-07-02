Орбан: "Мета мого візиту – зрозуміти, як ми можемо допомогти Україні в наступні шість місяців"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Україну, щоб зрозуміти, як допомогти країні в наступні півроку, обговорити перспективи миру, а також становище угорської громади в Україні.
Прем'єр-міністром Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна – найголовніше питання для Європи, і воно буде таким протягом наступних місяців, пише УНН.
Дякую, що на нашій минулій зустрічі в Брюсселі, ви мене запросили до України… Я думаю, що це найголовніше питання для Європи, і воно буде таким протягом наступних місяців. Головування Угорщини в ЄС – питання війни та миру між Україною та росією, російського вторгнення в Україну. Мета мого візиту – зрозуміти, як ми можемо допомогти Україні в наступні шість місяців. І, авжеж, я хочу скористатись можливістю цієї зустрічі, щоб разом обговорити становище угорської спільноти, що проживає в Україні, і подумати, як допомогти їм також
Він вказав, що Угорщина дуже прагне допомогти Україні гуманітарно та виступає за мир.
"І я хотів би зрозуміти – і вважаю це своєю місією – зрозуміти ваше бачення щодо шансів на мир. Я налаштований оптимістично і вдячний за запрошення", - додав він.
Своєю чергою Зеленський подякував Орбану за участь Угорщини, в Саміті миру та приєднання до комюніке.
"Звісно, я хочу обговорити з вами ситуацію на полі бою та Саміт миру",- сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 липня, зустрівся у Києві із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За словами голови держави, вони говоритимуть про те, як наблизити справедливий і тривалий мир.