Орбан: "Мета мого візиту – зрозуміти, як ми можемо допомогти Україні в наступні шість місяців"

Прем'єр-міністром Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна – найголовніше питання для Європи, і воно буде таким протягом наступних місяців, пише УНН.

Дякую, що на нашій минулій зустрічі в Брюсселі, ви мене запросили до України… Я думаю, що це найголовніше питання для Європи, і воно буде таким протягом наступних місяців. Головування Угорщини в ЄС – питання війни та миру між Україною та росією, російського вторгнення в Україну. Мета мого візиту – зрозуміти, як ми можемо допомогти Україні в наступні шість місяців. І, авжеж, я хочу скористатись можливістю цієї зустрічі, щоб разом обговорити становище угорської спільноти, що проживає в Україні, і подумати, як допомогти їм також