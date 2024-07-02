Перший візит за 12 років: Зеленський зустрівся з Орбаном і назвав теми переговорів
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном у Києві, щоб обговорити наближення справедливого і тривалого миру.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 липня, зустрівся у Києві із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За словами голови держави, вони говоритимуть про те, як наблизити справедливий і тривалий мир, повідомляє УНН.
Вітаю Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з першим візитом до України за 12 років. Сьогодні ми говоритимемо про те, як наблизити справедливий і тривалий мир
Він подякував Угорщині за участь у Саміті миру та підтримку комюніке. За його словами, ця робота в форматі Саміту миру "дійсно допомагає зупинити війну".
"Багато зроблено для цього візиту": в Офісі Зеленського назвали теми переговорів з Орбаном02.07.24, 13:38 • 23217 переглядiв