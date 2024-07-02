Первый визит за 12 лет: Зеленский встретился с Орбаном и назвал темы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 июля, встретился в Киеве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам главы государства, они будут говорить о том, как приблизить справедливый и длительный мир, сообщает УНН.

Поздравляю Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с первым визитом в Украину за 12 лет. Сегодня мы будем говорить о том, как приблизить справедливый и длительный мир - написал Зеленский в Telegram.

Он поблагодарил Венгрию за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике. По его словам, эта работа в формате Саммита мира "действительно помогает остановить войну".

"Много сделано для этого визита": в Офисе Зеленского назвали темы переговоров с Орбаном