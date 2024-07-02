Премьер-министром Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина - самый главный вопрос для Европы, и он будет таким в течение следующих месяцев, пишет УНН.

Спасибо, что на нашей прошлой встрече в Брюсселе, вы меня пригласили в Украину... Я думаю, что это самый главный вопрос для Европы, и он будет таким в течение следующих месяцев. Председательство Венгрии в ЕС - вопрос войны и мира между Украиной и россией, российского вторжения в Украину. Цель моего визита - понять, как мы можем помочь Украине в следующие шесть месяцев. И, конечно, я хочу воспользоваться возможностью этой встречи, чтобы вместе обсудить положение венгерского сообщества, проживающего в Украине, и подумать, как помочь им также - заявил Орбан.

Он указал, что Венгрия очень хочет помочь Украине гуманитарно и выступает за мир.

"И я хотел бы понять - и считаю это своей миссией - понять ваше видение относительно шансов на мир. Я настроен оптимистично и благодарен за приглашение", - добавил он.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Орбана за участие Венгрии, в Саммите мира и присоединение к коммюнике.

"Конечно, я хочу обсудить с вами ситуацию на поле боя и Саммит мира",- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 июля, встретился в Киеве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам главы государства, они будут говорить о том, как приблизить справедливый и длительный мир.