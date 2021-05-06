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Опитування: третина українців не підтримує запровадження "паспортів вакцинації"

Опитування: третина українців не підтримує запровадження "паспортів вакцинації"

Київ • УНН

 • 12606 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні понад 30% опитаних не підтримує запровадження "паспортів вакцинації". Про це йдеться в результатах опитування, яке проводила компанія Research & Branding Group, передає УНН.

Цитата:

"Як показують результати квітневого соціологічного опитування, серед українців немає єдності у ставленні до можливого запровадження в нашій країні "паспортів вакцинації": підтримує таке нововведення трохи більше чверті (27%), а не підтримує третина (34%) опитаних. При цьому ще для близько третини жителів країни (30%) введення "паспортів вакцинації" байдуже, а кожен десятий (9%) не визначився", - свідчать результати опитування.

Деталі

Повідомляється, що найвищий рівень підтримки запровадження "паспорта вакцинації" відзначається серед жителів західного регіону і молоді до 30 років, а найнижчий – серед жителів південного регіону і представників старшої вікової категорії "60+", серед яких найбільше тих, кому введення "паспорта вакцинації" байдуже.

"Анонсований український "паспорт вакцинації", за словами чиновників, призначений для міжнародних поїздок і внутрішнього користування. Застосування "паспорта вакцинації" для зарубіжних поїздок вважає виправданим і більша частина українців (44%), тоді як застосування "паспорта вакцинації" для публічних заходів і поїздок по Україні вважають виправданим відповідно 4% і 3% респондентів. У той же час 16% жителів України виправдовують використання "паспорта вакцинації" у всіх аспектах повсякденного життя, а 3% вважають його абсолютно не потрібним. Третина українців (30%) не визначилися", - йдеться в результатах дослідження.

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Зазначається, що найбільше тих, хто вважає виправданим застосування "паспорта вакцинації" перш за все для зарубіжних поїздок, серед жителів обласних центрів, а найменше – серед представників старшого віку "60+" і сільських жителів. Виправданим "паспорт вакцинації" для поїздок по Україні порівняно частіше вважають жителі східного регіону. Прихильників застосування "паспорта вакцинації" у всіх аспектах повсякденного життя найбільше серед "п’ятдесятилітніх" українців. Тих, хто не визначився, найбільше серед представників старшого віку "60+".

Довідка

Опитування проводилося у період з 23 по 30 квітня 2021 року. Опитано 1804 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Доповнення

На початку травня країни G20 підтримали введення COVID-паспортів для туристів, а раніше Європарламент прийняв рішення про формат даних документів і правила для їх отримання.

Так, Євросоюз запровадить перші паспорти вакцинації від COVID-19 у червні.

Документи отримають не лише ті, хто щеплений від коронавірусу, але й ті, хто перехворіли. Діяти такі сертифікати, як очікується, будуть тільки до офіційного завершення пандемії. У Єврокомісії заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких в Євросоюзі не дозволено. При цьому Європарламент вимагає, щоб ЄС ввів COVID-сертифікати максимум на один рік.

Водночас Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, “ковідний сертифікат” щодо вакцинації від коронавірусу, зокрема, в Україні планують розробити в найкоротші терміни і запустити до 1 липня.

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