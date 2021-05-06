Опрос: треть украинцев не поддерживает введение "паспортов вакцинации"

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"Как показывают результаты апрельского социологического опроса, среди украинцев нет единства в отношении к возможному введению в нашей стране "паспортов вакцинации": поддерживает такое нововведение чуть более четверти (27%), а не поддерживает треть (34%) опрошенных. При этом еще для около трети жителей страны (30%) введение "паспортов вакцинации" безразлично, а каждый десятый (9%) не определился", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Сообщается, что самый высокий уровень поддержки введения "паспорта вакцинации" отмечается среди жителей западного региона и молодежи до 30 лет, а самый низкий - среди жителей южного региона и представителей старшей возрастной категории "60+", среди которых больше всего тех, кому введение "паспорта вакцинации" безразлично.

"Анонсированный украинский "паспорт вакцинации", по словам чиновников, предназначенный для международных поездок и внутреннего пользования. Применение "паспорта вакцинации" для зарубежных поездок считает оправданным и большая часть украинцев (44%), тогда как применение "паспорта вакцинации" для публичных мероприятий и поездок по Украине считают оправданным соответственно 4% и 3% респондентов. В то же время 16% жителей Украины оправдывают использование "паспорта вакцинации" во всех аспектах повседневной жизни, а 3% считают его совершенно не нужным. Треть украинцев (30%) не определились", - говорится в результатах исследования.

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Отмечается, что больше всего тех, кто считает оправданным применение "паспорта вакцинации" прежде всего для зарубежных поездок, среди жителей областных центров, а меньше всего - среди представителей старшего возраста "60+" и сельских жителей. Оправданным "паспорт вакцинации" для поездок по Украине по сравнению чаще считают жители восточного региона. Сторонников применения "паспорта вакцинации" во всех аспектах повседневной жизни больше всего среди "пятидесятилетних" украинцев. Тех, кто не определился, больше всего среди представителей старшего возраста "60+".

Справка

Опрос проводился в период с 23 по 30 апреля 2021 года. Опрошено 1804 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь). Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.

Дополнение

В начале мая страны G20 поддержали введение COVID-паспортов для туристов, а ранее Европарламент принял решение о формате данных документов и правилах для их получения.



Так, Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне.



Документы получат не только те, кто привит от коронавируса, но и те, кто переболели. Действовать такие сертификаты, как ожидается, будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено. При этом Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год.

В то же время Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС привитым от коронавируса туристам.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, "ковидний сертификат" по вакцинации от коронавируса, в частности, в Украине планируют разработать в кратчайшие сроки и запустить до 1 июля.