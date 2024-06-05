Окупанти 440 разів ударили по Запорізькій області за добу
Київ • УНН
За минулу добу окупаційні війська здійснили 440 обстрілів 7 цивільних населених пунктів в Запорізькій області України, включаючи авіаудари, атаки безпілотників і обстріли з ракетних і артилерійських систем, в результаті чого житловим районам було завдано збитків, але жертв серед цивільного населення не було.
Протягом останньої доби окупаційні сили провели 440 атак, спрямованих на 7 цивільних населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Ворог завдав авіаційний удар по Широкому, розташоване в Пологівському районі. Додатково, 192 безпілотних літальних апарати різних модифікацій атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
З початку доби було зафіксовано 15 обстрілів із ракетно-артилерійських комплексів, спрямованих на Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. Крім того, 232 артобстріли нанесли шкоду територіям Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Додамо
За добу було зареєстровано 7 повідомлень про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.
Ворог у Запорізькій області по 8 населених пунктах завдав 446 ворожих ударів04.06.24, 07:12 • 61986 переглядiв