Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

За последние сутки оккупационные силы провели 440 атак, направленных на 7 гражданских населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Враг нанес авиационный удар по Широкому, расположенному в Пологовском районе. Дополнительно, 192 беспилотных летательных аппарата различных модификаций атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

С начала суток было зафиксировано 15 обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов, направленных на Гуляйполе, Работино, малую Токмачку и Левадное. Кроме того, 232 артобстрела нанесли ущерб территориям Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного и Малиновки.

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За сутки было зарегистрировано 7 сообщений о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов