Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,18 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. На 19 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,18 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 лютого встановлені на такому рівні:
27.185914 грн за долар;
30.796203 грн за євро;
0.410370 грн за російський рубль;
35.147459 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 лютого курс усіх валют (окрім долара, курс якого впав) - збільшився.