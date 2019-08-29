ОБСЄ закликали РФ звільнити політв’язнів Сущенка і Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав звільнення Кирила Вишинського в Україні та закликав до звільнення політв’язнів Росії, а саме журналіста Романа Сущенка та режисера Олега Сенцова. Таку заяву розмістили на сайті організації, інформує УНН.
“Звільнення журналіста — це завжди добре, і вітаю той факт, що Кирило Вишинський нарешті вільний після такого тривалого та складного досудового арешту” — сказав Дезір.
Він закликав зняти усі обвинувачення з Вишинського під час наступного судового засідання.
“У зв’язку з цим я закликаю звільнити всіх інших затриманих журналістів та авторів у регіоні ОБСЄ, зокрема Романа Сущенка та Олега Сенцова в Росії”, — додав представник ОБСЄ.
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Як повідомляв УНН, 28 серпня Київський апеляційний суд скасував ухвалу Подільського райсуду міста Києва про продовження терміну тримання під вартою Кирила Вишинського і змінив йому запобіжний захід на особисте зобов’язання. Відповідно до рішення, Вишинський має з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.
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Після цього, речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення Вишинського відбулося в межах домовленостей щодо взаємної передачі утримуваних осіб між РФ та Україною у форматі “35 на 35”.
За даними МЗС України, Російська Федерація незаконно утримує понад 70 українців.