Облгази, які порушують вимоги НКРЕКП хочуть жорстко штрафувати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На два десятки операторів газорозподільних систем (ГРМ), які не виконують рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг потрібно накласти жорстокі штрафні санкції. Про це сьогодні на засіданні селекторної наради в уряді повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Є 42 рішення НКРЕКП, які не виконуються постачальними організаціями. Це означає, що треба на них накладати штрафні санкції. Жорстоко. Я вважаю, те, що відбувається просто беззаконно з боку різних постачальних організацій“, - заявив Гройсман.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд хоче встановити граничний тариф на опалення
Він також закликав НКРЕКП, Антимонопольний комітет України та Держспоживчслужбу захистити споживачів від донарахувань у платіжках за природний газ.
Як повідомляв УНН, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.
Нагадаємо, НКРЕКП заявила про старт масштабних перевірок 20 облгазів у 15 областях щодо справедливості вказаних у платіжках сум за природний газ.