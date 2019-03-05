Облгазы, которые нарушают требования НКРЕКП хотят жестко штрафовать
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На два десятка операторов газораспределительных систем (ГРС), которые не выполняют решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг необходимо наложить жестокие штрафные санкции. Об этом сегодня на заседании селекторного совещания в правительстве сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Есть 42 решения НКРЕКП, которые не выполняются снабженческими организациями. Это значит, что надо на них накладывать штрафные санкции. Жестоко. Я считаю то, что происходит просто беззаконно со стороны различных снабжающих организаций", - заявил Гройсман.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство хочет установить предельный тариф на отопление
Он также призвал НКРЕКП, Антимонопольный комитет Украины и Держспоживчслужбу защитить потребителей от доначислений в платежках за природный газ.
Как сообщал УНН, в ноябре 2018 НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.
Напомним, НКРЕКП заявила о старте масштабных проверок 20 облгазов в 15 областях в справедливости указанных в платежках суммы за природный газ.