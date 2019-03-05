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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 22820 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 119896 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122372 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121529 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117192 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141230 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145146 просмотра

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Облгазы, которые нарушают требования НКРЕКП хотят жестко штрафовать

Облгазы, которые нарушают требования НКРЕКП хотят жестко штрафовать

Киев  •  УНН

 • 6976 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. На два десятка операторов газораспределительных систем (ГРС), которые не выполняют решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг необходимо наложить жестокие штрафные санкции. Об этом сегодня на заседании селекторного совещания в правительстве сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Есть 42 решения НКРЕКП, которые не выполняются снабженческими организациями. Это значит, что надо на них накладывать штрафные санкции. Жестоко. Я считаю то, что происходит просто беззаконно со стороны различных снабжающих организаций", - заявил Гройсман.

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Он также призвал НКРЕКП, Антимонопольный комитет Украины и Держспоживчслужбу защитить потребителей от доначислений в платежках за природный газ.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

Напомним, НКРЕКП заявила о старте масштабных проверок 20 облгазов в 15 областях в справедливости указанных в платежках суммы за природный газ.

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