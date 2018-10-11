Обговорення української теми на синоді у Стамбулі продовжиться сьогодні

Так, речник УПЦ КП відреагував на повідомлення про коментар Австрійського митрополита Арсенія про нібито відкладання питання автокефалії, вказавши, що митрополит "ніяк не міг до розгляду питання вже заявити про рішення, що справу нібито "відклали".

"Бо його спитали зранку, до доповіді екзархів і до того, як, власне, в Синоді розпочалося обговорення української теми (яке продовжиться ще й 11-го жовтня)", - повідомив Євстратій Зоря у Facebook.

Нагадаємо, 10 жовтня, на засіданні синоду Константинопольського патріархату почали розглядати питання надання автокефалії української церкви.

Як повідомляв УНН, 10 жовтня на синод Вселенського патріархату прибули призначені в Україну екзархи.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання синоду Константинопольського патріархату.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.