Обсуждение украинской темы на синоде в Стамбуле продолжится сегодня

Так, пресс-секретарь УПЦ КП отреагировал на сообщение о комментарии Австрийского митрополита Арсения о якобы откладывании вопроса автокефалии, указав, что митрополит "не мог до рассмотрения вопроса уже заявить о решении, что дело якобы "отложили".

"Потому что его спросили утром, до доклада экзархов и до того, как, собственно, в Синоде началось обсуждение украинской темы (которое продлится еще 11 октября)", - сообщил Евстратий Зоря в Facebook.

Напомним, 10 октября, на заседании синода Константинопольского патриархата начали рассматривать вопрос предоставления автокефалии украинской церкви.

Как сообщал УНН, 10 октября на синод Вселенского патриархата прибыли назначенные в Украину экзархи.

9 октября в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата.

Отметим, согласно так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве относительно создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.