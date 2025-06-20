Новий газовий маршрут до України: дві країни спростили доступ до Трансбалканського коридору

$41.690.06
47.860.04
ukenru
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
16:46 • 4406 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
13:11 • 20981 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
12:29 • 83586 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
12:17 • 83953 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
11:31 • 51588 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 79004 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 79160 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 67672 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
20 червня, 06:41 • 44642 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
20 червня, 06:00 • 38040 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+17°
5.2м/с
59%
750мм
Популярнi новини
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф20 червня, 08:11 • 68670 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго20 червня, 08:27 • 63971 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"20 червня, 09:10 • 98672 перегляди
Трамп покладається на вузьке коло радників під час обдумування питання ударів по Ірану - ЗМІ20 червня, 10:08 • 65611 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 89936 перегляди
Публікації
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)12:29 • 83558 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року12:17 • 83924 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома11:55 • 46273 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 90964 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"20 червня, 09:10 • 99682 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда16:30 • 8338 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового13:58 • 19089 перегляди
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок13:19 • 19493 перегляди
Опубліковано рейтинг 50-ти найкращих ресторанів світу 2025 року11:44 • 25336 перегляди
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів20 червня, 10:45 • 28552 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Новий газовий маршрут до України: дві країни спростили доступ до Трансбалканського коридору

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

Енергорегулятори Греції та Молдови спростили доступ до Трансбалканського коридору, підвищивши привабливість транспортування природного газу до України. Греція скасувала обмеження для експорту газу до України, а Молдова запровадила новий продукт потужності для транспортування газу до України.

Новий газовий маршрут до України: дві країни спростили доступ до Трансбалканського коридору

Енергорегулятори Греції та Молдови прийняли рішення спростити доступ до Трансбалканського коридору. Це матиме позитивний ефект для підвищення привабливості транспортування природного газу Трансбалканським маршрутом, пише УНН з посиланням на Оператора газотранспортної системи України.

Деталі

Вітаємо рішення національних регуляторів Грецької Республіки і Республіки Молдова, які підвищують комерційну привабливість транспортування природного газу Трансбалканським маршрутом. Також вдячні за проактивну позицію нашим колегам з DESFA та Vestmoldtransgaz. Разом працюємо над енергетичною безпекою Європи. Закликаємо трейдерів до активної участі в бронюванні продукту

- зазначив в.о. генерального директора Оператора ГТС України Владислав Медведєв.

Регулятор енергетики Греції (RAE) після відповідної пропозиції національного оператора ГТС, компанії DESFA, схвалив скасування обмежень, пов'язаних з доступом до Грецької віртуальної торгової точки (VTP) для експорту природного газу до України. Таким чином, замовники послуг транспортування газу, які забронюють потужності на Маршруті 1 на наступних аукціонах, зможуть використовувати грецьку VTP. Нагадаємо, що найближчий щомісячний аукціон відбудеться 23 червня 2025 року

- говориться у повідомленні.

Крім того, Національне агентство з регулювання в енергетиці Республіки Молдова запровадило зміни до деяких регуляторних актів для забезпечення спрощення транскордонного обміну природним газом.

Зазначається, що відтепер компанія Vestmoldtransgaz зможе запропонувати новий продукт потужності, призначений для транспортування природного газу за маршрутом точка з’єднання (ТЗ) "Каушани" (вхід до Республіки Молдова) - ТЗ "Гребеники" (вихід, до України).

Цей тип продукту доступний лише за певних умов (резервування мінімальної кількості природного газу 5300 МВт•год/добу, транспортування виключно за цим маршрутом, у митному режимі транзиту, збалансовані номінації).

Отже, використання системи транспортування природного газу Республіки Молдова стане більш привабливим для користувачів системи, які транспортують природний газ до України.

Доповнення

Оператори ГТС Польщі та України збільшать гарантовану пропускну потужність в напрямку України до 12,4 млн м³ на добу. Це рішення диверсифікує постачання газу та розширює маршрути імпорту.

З 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. ЄС заявляє про готовність до змін, хоча реакція країн-членів неоднозначна - від підтримки до занепокоєння.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Греція
Україна
Молдова
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9