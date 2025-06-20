Новий газовий маршрут до України: дві країни спростили доступ до Трансбалканського коридору

Енергорегулятори Греції та Молдови прийняли рішення спростити доступ до Трансбалканського коридору. Це матиме позитивний ефект для підвищення привабливості транспортування природного газу Трансбалканським маршрутом, пише УНН з посиланням на Оператора газотранспортної системи України.

Деталі

Вітаємо рішення національних регуляторів Грецької Республіки і Республіки Молдова, які підвищують комерційну привабливість транспортування природного газу Трансбалканським маршрутом. Також вдячні за проактивну позицію нашим колегам з DESFA та Vestmoldtransgaz. Разом працюємо над енергетичною безпекою Європи. Закликаємо трейдерів до активної участі в бронюванні продукту - зазначив в.о. генерального директора Оператора ГТС України Владислав Медведєв.

Регулятор енергетики Греції (RAE) після відповідної пропозиції національного оператора ГТС, компанії DESFA, схвалив скасування обмежень, пов'язаних з доступом до Грецької віртуальної торгової точки (VTP) для експорту природного газу до України. Таким чином, замовники послуг транспортування газу, які забронюють потужності на Маршруті 1 на наступних аукціонах, зможуть використовувати грецьку VTP. Нагадаємо, що найближчий щомісячний аукціон відбудеться 23 червня 2025 року - говориться у повідомленні.

Крім того, Національне агентство з регулювання в енергетиці Республіки Молдова запровадило зміни до деяких регуляторних актів для забезпечення спрощення транскордонного обміну природним газом.

Зазначається, що відтепер компанія Vestmoldtransgaz зможе запропонувати новий продукт потужності, призначений для транспортування природного газу за маршрутом точка з’єднання (ТЗ) "Каушани" (вхід до Республіки Молдова) - ТЗ "Гребеники" (вихід, до України).

Цей тип продукту доступний лише за певних умов (резервування мінімальної кількості природного газу 5300 МВт•год/добу, транспортування виключно за цим маршрутом, у митному режимі транзиту, збалансовані номінації).

Отже, використання системи транспортування природного газу Республіки Молдова стане більш привабливим для користувачів системи, які транспортують природний газ до України.

Доповнення

Оператори ГТС Польщі та України збільшать гарантовану пропускну потужність в напрямку України до 12,4 млн м³ на добу. Це рішення диверсифікує постачання газу та розширює маршрути імпорту.

З 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. ЄС заявляє про готовність до змін, хоча реакція країн-членів неоднозначна - від підтримки до занепокоєння.