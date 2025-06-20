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Новый газовый маршрут в Украину: две страны упростили доступ к Трансбалканскому коридору

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Энергорегуляторы Греции и Молдовы упростили доступ к Трансбалканскому коридору, повысив привлекательность транспортировки природного газа в Украину. Греция отменила ограничения для экспорта газа в Украину, а Молдова ввела новый продукт мощности для транспортировки газа в Украину.

Новый газовый маршрут в Украину: две страны упростили доступ к Трансбалканскому коридору

Энергорегуляторы Греции и Молдовы приняли решение упростить доступ к Трансбалканскому коридору. Это окажет положительный эффект для повышения привлекательности транспортировки природного газа по Трансбалканскому маршруту, пишет УНН со ссылкой на Оператора газотранспортной системы Украины.

Детали

Приветствуем решение национальных регуляторов Греческой Республики и Республики Молдова, которые повышают коммерческую привлекательность транспортировки природного газа по Трансбалканскому маршруту. Также благодарны за проактивную позицию нашим коллегам из DESFA и Vestmoldtransgaz. Вместе работаем над энергетической безопасностью Европы. Призываем трейдеров к активному участию в бронировании продукта

- отметил и.о. генерального директора Оператора ГТС Украины Владислав Медведев.

Регулятор энергетики Греции (RAE) после соответствующего предложения национального оператора ГТС, компании DESFA, одобрил отмену ограничений, связанных с доступом к Греческой виртуальной торговой точке (VTP) для экспорта природного газа в Украину. Таким образом, заказчики услуг транспортировки газа, которые забронируют мощности на Маршруте 1 на следующих аукционах, смогут использовать греческую VTP. Напомним, что ближайший ежемесячный аукцион состоится 23 июня 2025 года

- говорится в сообщении.

Кроме того, Национальное агентство по регулированию в энергетике Республики Молдова внесло изменения в некоторые регуляторные акты для обеспечения упрощения трансграничного обмена природным газом.

Отмечается, что отныне компания Vestmoldtransgaz сможет предложить новый продукт мощности, предназначенный для транспортировки природного газа по маршруту точка соединения (ТЗ) "Каушаны" (вход в Республику Молдова) - ТЗ "Гребеники" (выход, в Украину).

Этот тип продукта доступен только при определенных условиях (резервирование минимального количества природного газа 5300 МВт•ч/сутки, транспортировка исключительно по этому маршруту, в таможенном режиме транзита, сбалансированные номинации).

Следовательно, использование системы транспортировки природного газа Республики Молдова станет более привлекательным для пользователей системы, которые транспортируют природный газ в Украину.

Дополнение

Операторы ГТС Польши и Украины увеличат гарантированную пропускную мощность в направлении Украины до 12,4 млн м³ в сутки. Это решение диверсифицирует поставки газа и расширяет маршруты импорта.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. ЕС заявляет о готовности к изменениям, хотя реакция стран-членов неоднозначна - от поддержки до беспокойства.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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