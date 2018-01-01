НХЛ: "Вегас" виграв сьому зустріч підряд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч хокеїсти "Вегас Голден Найтс" продовжили переможну серію в НХЛ, обігравши з рахунком 6:3 "Торонто Мейпл Ліфс", передає УНН з посиланням на сайт Ліги.
"Голден Найтс" забезпечили собі перемогу в першому періоді, який був виграний з рахунком 3:0. "Мейпл Ліфс" двічі скорочували відставання до двох шайб, але наблизитися на відстань однієї шайби їм так і не вдалося.
Перший хет-трик в клубній історії "Голден Найтс" оформив Вільям Карлссон. Також закидали шайби Белльмар, Хаула і Маршессо. У ворота "Вегасу" забивав двічі Меттьюз і одного разу Марло.
Таким чином, "Вегас" здобув сьому перемогу поспіль і встановив новий рекорд НХЛ для клубів-новачків. Також "Вегас" продовжив безпрограшну серію в основний час до 12 ігор (11-0-1), що теж стало новим досягненням.
Примітно, що новачок НХЛ закінчив грудень із 11 перемогами в 13 матчах (11-1-1) і на першому місці Західної конференції з 54 очками в 37 зустрічах.
До вашої уваги інші результати поєдинків Ліги:
"Анахайм" – "Арізона" 5:2;
"Коламбус" – "Тампа-Бей" 0:5;
"Детройт" – "Піттсбург" 4:1;
"Едмонтон" - "Вінніпег" 0:5;
"Даллас" – "Сан-Хосе" 6:0;
"Колорадо" – "Айлендерс" 6:1;
"Калгарі" – "Чикаго" 4:3.
Як повідомляв УНН, хокеїсти "Чикаго" здобули п'яту підряд перемогу в НХЛ.