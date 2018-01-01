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НХЛ: "Вегас" выиграл седьмую встречу подряд

Киев • УНН

 • 10374 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь хоккеисты "Вегас Голден Найтс" продлили победную серию в НХЛ, обыграв со счетом 6: 3 "Торонто Мэйпл Лифс", передает УНН со ссылкой на сайт Лиги.

НХЛ: "Вегас" выиграл седьмую встречу подряд

"Голден Найтс" обеспечили себе победу в первом периоде, который был выигран со счетом 3:0. "Мэйпл Лифс" дважды сокращали отставание до двух шайб, но приблизиться на расстояние одной шайбы им так и не удалось.

Первый хет-трик в клубной истории "Голден Найтс" оформил Уильям Карлссон. Также забросали шайбы Белльмар, Хаула и Маршессо. В ворота "Вегас" забивал дважды Мэттьюз и однажды Марло.

Таким образом, "Вегас" одержал седьмую победу подряд и установил новый рекорд НХЛ для клубов-новичков. Также "Вегас" продлил беспроигрышную серию в основное время до 12 игр (11-0-1), что тоже стало новым достижением.

Примечательно, что новичок НХЛ закончил декабрь с 11 победами в 13 матчах (11-1-1) и на первом месте Западной конференции с 54 очками в 37 встречах.

Вашему вниманию другие результаты поединков Лиги:

"Анахайм" - "Аризона" 5:2;

"Коламбус" - "Тампа-Бэй" 0:5,

"Детройт" - "Питтсбург" 4:1;

"Эдмонтон" - "Виннипег" 0:5,

"Даллас" - "Сан-Хосе" 6:0;

"Колорадо" - "Айлендерс" 6:1;

"Калгари" - "Чикаго" 4:3.

Как сообщал УНН, хоккеисты "Чикаго" одержали пятую подряд победу в НХЛ.

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