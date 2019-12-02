Нідерланди звинуватили РФ у відмові видати підозрюваного у справі про катастрофу MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Росія дозволила підозрюваному у справі про катастрофу рейсу MH17 Володимиру Цемаху покинути країну, тим самим не виконавши прохання Нідерландів про його арешт і екстрадицію. Про це повідомляє генпрокуратура Нідерландів, передає УНН.
У відомстві зазначили, що Росія зобов’язана була екстрадувати Цемаха відповідно до Європейської конвенції про видачу.
“Події, пов’язані з Цемахом, ніяк не вплинуть на початок судових слухань про катастрофу MH17, — уточнили в прокуратурі. — Вони розпочнуться 9 березня 2020 року в Юридичному комплексі Схіпхол, Нідерланди”.
Цемах поїхав на території бойовиків “ДНР” у вересні 2019 року, після того, як Київ передав його Москві в рамках обміну ув’язненими. В Україні Цемаха заарештовували за звинуваченням у створенні терористичної групи.
Bellingcat називав Цемаха ключовим свідком у справі про збитий “боїнг”, пізніше він став підозрюваним. Справа про катастрофу лайнера “Малайзійських авіаліній” веде Об’єднана слідча група, в червні вона висунула звинувачення росіянам Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубінському, Олегу Пулатову і громадянину України Леоніду Харченку.
Нагадаємо, Лавров заявив, що Москва запросила малайзійських експертів ознайомитися з даними РФ щодо MH17. Також, слідчі у справі MH17 опублікували розмови між бойовиками “Л/ДНР” і чиновниками РФ