Ніч на Хелловін: 10 жахливих реальних історій

Малюк, що помер після того, як з’їв цукерки з ціанідом

У 1974 році 8-річний Тімоті О’Брайан помер на вечірці на честь Хелловіна після того, як з’їв цукерку з ціанідом калію. Але історія має ще більш жахливі подробиці.

Виявилося, що цукерку отруїв батько хлопчика Рональд, який застрахував своїх дітей на кругленьку суму, і, зіткнувшись із фінансовими труднощами, вирішив цим скористатись. Щоб відвести від себе підозри, Рональд О’Брайан підкинув отруєні цукерки в сумки всіх своїх дітей. Чоловіка засудили до смертної кари в 1975 році, страчений він був через 9 років.

Самогубиця, яку прийняли за прикрасу до Хелловіна

У 2005 році 42-річна жінка в штаті Делавер покінчила з собою, повісившись на дереві неподалік від житлового району. Незважаючи на те, що тіло бачили і перехожі і водії, які проїжджали повз, ніхто не викликав поліцію упродовж годин. Люди припускали, що мертва жінка, тіло якої колихалось на вітру, була прикрасою до Хелловіна.

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Чоловік, який у костюмі Фреді Крюгера відкрив стрілянину на вечірці

Хелловін в Сан-Антоніо, штат Техас, перетворився на справжній нічний жах, коли чоловік, одягнений, як Фреді Крюгер, дістав рушницю і відкрив вогонь по натовпу, поранивши п’ятьох людей.

Син, який обезголовив матір і залишив її тіло на вулиці

У ніч перед Хелловіном у 2014-му на одній з вулиць Лонг-Айленду лежало обезголовлене тіло, а за п’ять метрів від нього — відрубана голова. Для багатьох перехожих цей жахливий перфоманс здавався хелловінським жартом, але правда була набагато страшнішою. 35-річний Дерек Уорд за допомогою кухонного ножа вбив і обезголовив свою матір Патріцію та відніс її тіло на вулицю. Після цього Уорд покінчив з життям, стрибнувши під поїзд.

Жахливий вибух під час свята

У 1963 році жителі Індіани вирішили провести вечір Хелловіна на державному виставковому майданчику, де проходила виставка “Відпустка на льоду”. Вони не здогадувались, що з іржавого танку, що стояв на території майданчика, почав витікати газ. Кімната, де не вистачало вентиляції, швидко заповнювалась газом.

Коли фігуристи грандіозно завершували свій виступ, газ потрапив у електричного приладу для готування попкорну, внаслідок чого стався величезний вибух. Сімдесят чотири людини були вбиті, а майже 400 отримали поранення.

Японський студент по обміну, що постукав не в ті двері

Більш ніж чверть століття тому 16-річний японський студент по обмін Йошіхіро Хатторі одягнувся, як герой Джона Траволти з фільму “Суботня лихоманка”, а потім вирушив на вечірку на честь Хелловіна в Батон-Руж, штат Луїзіана. На жаль, він помилився будинком, постукавши “не у ті двері”, а домовласник, запанікувавши через появу неочікуваного гостя, застрелив Хатторі. Домовласник пізніше був виправданий судом.

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Невідомий у масці з фільма “Крик” вбив людину

В американській кінострічці “Крик”, вбивця у масці привида жорстоко позбавляв життя людей у своєму місті. У ніч Хелловіна 2013 року невідомий, одягнений у ту саму маску, вбив 19-річного юнака Антоні Сіаберрі, перш ніж зникнути в ночі.

Чоловік, який відкрив свої двері вбивці в хелловінську ніч

У 1982 році 69-річний Марвін Брандленд готувався до сну після того, як усю ніч роздавав цукерки на Хелловін, коли в його двері постукали. Незваний гість у масці-наволочці сказав: “Цукерки чи життя. Дай мені свої гроші або я буду стріляти". Тоді він витягнув пістолет і наказав Брандленду йти у підвал, де чоловік мав сейф. Брандланд — вважаючи, що це був жарт, оскільки тільки члени сім’ї знали про сейф — схопився за рушницю. Нападник вистрілив Брандланду в горло, після чого втік з місця злочину.

Службовець, який задушився, прикидаючись, що висить на шибениці

У 1990 році підліток з Чикаго Браян Джевел підробляв тим, що лякав клієнтів, прикидаючись, що висить на шибениці. Джевел з легкістю виконував трюк раніше, але в ніч на Хелловін щось пішло не так. Коли Джевел, який висів на шибениці, не зміг вимовити свою звичайну промову, відвідувачі зрозуміли, що той не прикидався. На думку прокурора, не було жодних ознак того, що смерть була насильницькою.

Хлопчик, чиє життя назавжди змінилося на Хелловін через його вітчима з пекла

На Хелловін у 1984 році 8-річний Брайан Массі мав насолоджуватися нічним походом за цукерками з сестрами - 11-річною Тіффані та 10-річною Тамарою. Натомість він потрапив у реальний фільм жахів, коли його новий вітчим, 26-річний Девід Ендрюс, заколов маму хлопчика, а потім погнався за його сестрами і вбив їх. Після цього Ендрюс увесь у крові зайшов у кімнату Брайана і викрав хлопчика. Через два дні поліція знайшла живого Массі після затримання Ендрюса, який намагався, але не зміг покінчити з життям.

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