Ночь на Хэллоуин: 10 ужасных реальных историй

Малыш, который умер после того, как съел конфеты с цианидом

В 1974 году 8-летний Тимоти О’Брайан умер на вечеринке в честь Хэллоуина после того, как съел конфету с цианидом калия. Но история приобретает еще более ужасный поворот.

Оказалось, что конфету отравил отец мальчика Рональд, который застраховал своих детей на кругленькую сумму, и, столкнувшись с финансовыми трудностями, решил этим воспользоваться. Чтобы отвести от себя подозрения, Рональд О’Брайан подбросил отравленные конфеты в сумки всех своих детей. Мужчину приговорили к смертной казни в 1975 году, казнен он был через 9 лет.

Самоубийца, которую приняли за украшение к Хэллоуину

В 2005 году 42-летняя женщина в штате Делавэр покончила с собой, повесившись на дереве неподалеку от жилого района. Несмотря на то, что тело видели и прохожие, и водители, проезжавшие мимо, никто не вызывал полицию в течение часов. Люди предполагали, что мертвая женщина, тело которой колыхалось на ветру, была украшением к Хэллоуину.

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Человек, который в костюме Фредди Крюгера открыл стрельбу на вечеринке

Хэллоуин в Сан-Антонио, штат Техас, превратился в настоящий ночной кошмар, когда человек, одетый, как Фредди Крюгер, достал ружье и открыл огонь по толпе, ранив пятерых человек.

Сын, который обезглавил мать и оставил ее тело на улице

В ночь перед Хэллоуином в 2014-м на одной из улиц Лонг-Айленда лежало обезглавленное тело, а в пяти метрах от него — отрубленная голова. Для многих прохожих этот ужасный перфоманс казался хеллоуинской шуткой, но правда была гораздо страшнее. 35-летний Дерек Уорд с помощью кухонного ножа убил и обезглавил свою мать Патрицию и отнес ее тело на улицу. После этого Уорд покончил с жизнью, прыгнув под поезд.

Ужасный взрыв во время праздника

В 1963 году жители Индианы решили провести вечер Хэллоуина на государственной выставочной площадке, где проходила выставка “Отпуск на льду”. Они не догадывались, что из ржавого танка, стоявшего на территории площадки, начал вытекать газ. Комната с недостаточной вентиляцией быстро заполнялась газом.

Когда фигуристы грандиозно завершали свое выступление, газ попал в электрический прибор для приготовления попкорна, в результате чего произошел огромный взрыв. Семьдесят четыре человека были убиты, а около 400 получили ранения.

Японский студент по обмену, что постучал не в ту дверь

Более четверти века назад 16-летний японский студент по обмену Йошихиро Хаттори оделся, как герой Джона Траволты из фильма “Субботняя лихорадка”, а затем отправился на вечеринку в честь Хэллоуина в Батон-Руж, штат Луизиана. К сожалению, он ошибся домом, постучав “не в ту дверь”, а домовладелец, запаниковав из-за появления неожиданного гостя, застрелил Хаттори. Домовладелец позже был оправдан судом.

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Неизвестный в маске из фильма “Крик” убил человека

В американской киноленте “Крик” убийца в маске призрака жестоко лишал жизни людей в своем городе. В ночь Хэллоуина 2013 года неизвестный, одетый в такую же маску, убил 19-летнего юношу Антони Сиаберри, прежде чем исчезнуть в ночи.

Мужчина, открывший свою дверь убийце в хеллоуинскую ночь

В 1982 году 69-летний Марвин Брандленд готовился ко сну после того, как всю ночь раздавал конфеты на Хэллоуин, когда в его дверь постучали. Незваный гость в маске-наволочке сказал: “Конфеты или жизнь. Дай мне свои деньги или я буду стрелять”. Потом он вытащил пистолет и приказал Брандленду идти в подвал, где человек держал сейф. Брандланд, считая, что это была шутка, поскольку только члены семьи знали о сейфе, — схватился за ружье. Нападающий выстрелил Брандланду в горло, после чего скрылся с места преступления.

Служащий, который удушился, притворяясь, что висит на виселице

В 1990 году подросток из Чикаго Брайан Джевел подрабатывал тем, что пугал клиентов, притворяясь, что висит на виселице. Джевел с легкостью выполнял трюк ранее, но в ночь на Хэллоуин что-то пошло не так. Когда Джевел, который висел на дереве, не смог произнести свою обычную речь, посетители поняли, что он не притворялся. По мнению прокурора, не было никаких признаков того, что смерть была насильственной.

Мальчик, чья жизнь навсегда изменилась на Хэллоуин из-за его отчима из ада

На Хэллоуин в 1984 году 8-летний Брайан Массе должен был наслаждаться ночным походом за конфетами с сестрами — 11-летней Тиффани и 10-летней Тамарой. Вместо этого он попал в реальный фильм ужасов, когда его новый отчим, 26-летний Дэвид Эндрюс, заколол маму мальчика, а затем погнался за его сестрами и убил их. После этого Эндрюс весь в крови зашел в комнату Брайана и похитил мальчика. Через два дня полиция нашла живого Массе после задержания Эндрюса, который попытался, но не смог покончить с жизнью.

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