До Хелловіну NASA опублікувало плей-лист жахливих звуків із космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. До дня всіх святих (Хелловіну) у аерокосмічній агенції NASA опублікували плей-лист моторошних звуків з космоку, які зафіксували космічні прилади, передає УНН з посиланням на NASA.
Зокрема, деякі космічні апарати мають прилади, здатні захоплювати радіовипромінювання.
Після того як вчені перетворюють їх в звукові хвилі результати є незрозумілими для людського сприйняття.
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"До Хелловіна ми склали збірку невловимих "звуків" виття планет і свистучого гелію, що, безумовно, нажахає до гусячої шкіри вас," - повідомили у НАСА.