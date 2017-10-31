До Хелловіну NASA опублікувало плей-лист жахливих звуків із космосу

Зокрема, деякі космічні апарати мають прилади, здатні захоплювати радіовипромінювання.

Після того як вчені перетворюють їх в звукові хвилі результати є незрозумілими для людського сприйняття.

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"До Хелловіна ми склали збірку невловимих "звуків" виття планет і свистучого гелію, що, безумовно, нажахає до гусячої шкіри вас," - повідомили у НАСА.