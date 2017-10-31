К Хэллоуину NASA опубликовало плей-лист ужасных звуков из космоса

В частности, некоторые космические аппараты имеют приборы, способные захватывать радиоизлучения.

После того как ученые превращают их в звуковые волны результаты непонятны для человеческого восприятия.

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"К Хэллоуина мы составили сборник неуловимых" звуков "вой планет и свистучого гелия, что, безусловно, напугает до гусиной кожи вас", - сообщили в НАСА.