К Хэллоуину NASA опубликовало плей-лист ужасных звуков из космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Ко дню всех святых (Хэллоуина) в аэрокосмической агентства NASA опубликовали плей-лист жутких звуков с космоку, которые зафиксировали космические приборы, передает УНН со ссылкой на NASA.
В частности, некоторые космические аппараты имеют приборы, способные захватывать радиоизлучения.
После того как ученые превращают их в звуковые волны результаты непонятны для человеческого восприятия.
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"К Хэллоуина мы составили сборник неуловимых" звуков "вой планет и свистучого гелия, что, безусловно, напугает до гусиной кожи вас", - сообщили в НАСА.