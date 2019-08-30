Netflix зніме документальний фільм про життя Білла Гейтса
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Netflix показав трейлер трьохсерійного документального фільму про життя засновника Microsoft Білла Гейтса. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Netflix.
Шоу так і називається — “Всередині мозку Білла: Розшифровувавши Білла Гейтса”. Режисером виступив оскароносний Девіс Гуггенхайм (“Незручна правда”). У проекті взяв участь сам Гейтс.
“Гуггенхайм спробував не тільки розповісти біографію Гейтса, але і показати, як саме працює мозок одного з найвідоміших філантропів планети — і як до нього приходять його геніальні ідеї”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прем’єра відбудеться на фестивалі “Telluride Film Festival”, який пройде з 30 серпня по 2 вересня, а на Netflix фільм про Біла Гейтса вийде вже 20 вересня.
Нагадаємо, HBO опублікував трейлер “Нового Папи” від італійського режисера Паоло Соррентіно, який раніше відзняв серіал “Молодий Папа” про Папу Римського. В трейлері, як одна з ключових осіб, фігурує актор Джуд Лоу, який грав головну роль в минулому серіалі режисера, але чи буде серіал продовженням або самостійним проектом, точно невідомо.