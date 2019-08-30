Netflix снимет документальный фильм о жизни Билла Гейтса

Шоу так и называется — “Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса”. Режиссером выступил оскароносный Дэвис Гуггенхайм (“Неудобная правда”). В проекте принял участие сам Гейтс.

“Гуггенхайм попытался не только рассказать биографию Гейтса, но и показать, как работает мозг одного из самых известных филантропов планеты — и как к нему приходят его гениальные идеи”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьера состоится на фестивале “Telluride Film Festival”, который пройдет с 30 августа по 2 сентября, а на Netflix фильм о Билла Гейтса выйдет уже 20 сентября.

Напомним, HBO опубликовал трейлер “Нового Папы” от итальянского режиссера Паоло Соррентино, ранее снял сериал “Молодой Папа” о Папе Римском. В трейлере, как одна из ключевых фигур, фигурирует актер Джуд Лоу, который играл главную роль в прошлом сериале режиссера, но будет сериал продолжением или самостоятельным проектом, точно неизвестно.