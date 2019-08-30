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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 4539 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124311 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115798 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121608 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126175 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151382 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150817 просмотра

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Netflix снимет документальный фильм о жизни Билла Гейтса

Netflix снимет документальный фильм о жизни Билла Гейтса

Киев  •  УНН

 • 21374 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Netflix показал трейлер трехсерийного документального фильма о жизни основателя Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Netflix.

Шоу так и называется — “Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса”. Режиссером выступил оскароносный Дэвис Гуггенхайм (“Неудобная правда”). В проекте принял участие сам Гейтс.

“Гуггенхайм попытался не только рассказать биографию Гейтса, но и показать, как работает мозг одного из самых известных филантропов планеты — и как к нему приходят его гениальные идеи”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьера состоится на фестивале “Telluride Film Festival”, который пройдет с 30 августа по 2 сентября, а на Netflix фильм о Билла Гейтса выйдет уже 20 сентября.

Напомним, HBO опубликовал трейлер “Нового Папы” от итальянского режиссера Паоло Соррентино, ранее снял сериал “Молодой Папа” о Папе Римском. В трейлере, как одна из ключевых фигур, фигурирует актер Джуд Лоу, который играл главную роль в прошлом сериале режиссера, но будет сериал продолжением или самостоятельным проектом, точно неизвестно.

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