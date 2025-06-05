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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 14859 перегляди

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Нелегальний бізнес на 10 мільйонів гривень: в Україні викрили масштабну підпільну фабрику

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Прикордонники виявили обладнання для виготовлення цигарок, замасковане під мінералку, та тютюн, прихований під жомом. Вилучено товарів на суму понад 10 мільйонів гривень.

Нелегальний бізнес на 10 мільйонів гривень: в Україні викрили масштабну підпільну фабрику

В Одесі прикордонники спільно із прокуратурою викрили схему незаконного виробництва цигарок. Обладнання маскували серед мінералки, а тютюн - під жом. Орієнтовна вартість вилученого - понад 10 мільйонів гривень. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН

Деталі

За даними ДПСУ, у результаті обшуків виявили підпільний цех із повноцінною лінією для виготовлення сигарет, станком для набивання гільз, 60 тис. гільз, 300 кг тютюну, поліграфією, стрічками, а також великою кількістю готової продукції.

Орієнтовна вартість – понад 10 млн грн

- йдеться у дописі.

Зазначається, що на території транспортного підприємства знайшли ще 5 тонн тютюну, 360 рулонів паперу, фальшиві акцизні марки Молдови, вантажівку з 14 піддонами упаковки.

"Одночасно, в пункті пропуску на кордоні серед вантажу з мінеральною водою з Грузії намагалися завезти деталі для виробництва цигарок. Триває досудове розслідування", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо

У Києві затримали трьох осіб, які з початку року продавали електронні сигарети з канабіноїдами. Під час обшуків вилучено товарів на 1,5 млн грн та зброю.

Контрафакт на 3,6 мільйона: на Сумщині викрито масштабну схему незаконного обігу підакцизної продукції26.04.25, 01:10 • 12472 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Державна прикордонна служба України
Молдова
Грузія
Одеса
Київ
Brent Oil
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