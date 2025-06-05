Нелегальний бізнес на 10 мільйонів гривень: в Україні викрили масштабну підпільну фабрику
Київ • УНН
Прикордонники виявили обладнання для виготовлення цигарок, замасковане під мінералку, та тютюн, прихований під жомом. Вилучено товарів на суму понад 10 мільйонів гривень.
В Одесі прикордонники спільно із прокуратурою викрили схему незаконного виробництва цигарок. Обладнання маскували серед мінералки, а тютюн - під жом. Орієнтовна вартість вилученого - понад 10 мільйонів гривень. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.
Деталі
За даними ДПСУ, у результаті обшуків виявили підпільний цех із повноцінною лінією для виготовлення сигарет, станком для набивання гільз, 60 тис. гільз, 300 кг тютюну, поліграфією, стрічками, а також великою кількістю готової продукції.
Орієнтовна вартість – понад 10 млн грн
Зазначається, що на території транспортного підприємства знайшли ще 5 тонн тютюну, 360 рулонів паперу, фальшиві акцизні марки Молдови, вантажівку з 14 піддонами упаковки.
"Одночасно, в пункті пропуску на кордоні серед вантажу з мінеральною водою з Грузії намагалися завезти деталі для виробництва цигарок. Триває досудове розслідування", - додали в ДПСУ.
Нагадаємо
У Києві затримали трьох осіб, які з початку року продавали електронні сигарети з канабіноїдами. Під час обшуків вилучено товарів на 1,5 млн грн та зброю.
Контрафакт на 3,6 мільйона: на Сумщині викрито масштабну схему незаконного обігу підакцизної продукції26.04.25, 01:10 • 12472 перегляди