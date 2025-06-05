Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

$41.640.02
47.430.08
ukenru
россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 14846 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 27761 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 22468 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 24836 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 29480 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 24249 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 25207 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

4 июня, 12:45 • 20699 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 21397 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
4 июня, 10:14 • 30984 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.7м/с
72%
753мм
Популярные новости

В посольстве США сделали предупреждение об угрозе значительных воздушных атак рф

4 июня, 16:27 • 6838 просмотра

В Украине ликвидирован российский призёр по лёгкой атлетике Николая Березников

4 июня, 17:21 • 9886 просмотра

Украина избрана членом Экономического и социального совета ООН на следующие три года - Сибига

4 июня, 17:45 • 10396 просмотра

российская армия наступает на Сумщине: какая там сейчас ситуация

20:53 • 7874 просмотра

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

01:21 • 7614 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 22674 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 36487 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 99167 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 140462 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 233589 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Марко Рубио

Юлия Свириденко

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Канада

Германия

Норвегия

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 25335 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 74062 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 233589 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 145830 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 146982 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Старлинк

Твиттер

FGM-148 Javelin

MIM-104 Patriot

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Пограничники обнаружили оборудование для изготовления сигарет, замаскированное под минералку, и табак, спрятанный под жомом. Изъято товаров на сумму более 10 миллионов гривен.

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

В Одессе пограничники совместно с прокуратурой разоблачили схему незаконного производства сигарет. Оборудование маскировали среди минералки, а табак - под жом. Ориентировочная стоимость изъятого - более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН

Детали

По данным ГПСУ, в результате обысков обнаружили подпольный цех с полноценной линией для изготовления сигарет, станком для набивки гильз, 60 тыс. гильз, 300 кг табака, полиграфией, лентами, а также большим количеством готовой продукции.

Ориентировочная стоимость – более 10 млн грн

- говорится в заметке.

Отмечается, что на территории транспортного предприятия нашли еще 5 тонн табака, 360 рулонов бумаги, фальшивые акцизные марки Молдовы, грузовик с 14 поддонами упаковки.

"Одновременно, в пункте пропуска на границе среди груза с минеральной водой из Грузии пытались завезти детали для производства сигарет. Продолжается досудебное расследование", - добавили в ГПСУ.

Напомним

В Киеве задержали трех человек, которые с начала года продавали электронные сигареты с каннабиноидами. Во время обысков изъято товаров на 1,5 млн грн и оружие.

Контрафакт на 3,6 миллиона: в Сумской области разоблачена масштабная схема незаконного оборота подакцизной продукции26.04.25, 01:10 • 12472 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Государственная пограничная служба Украины
Молдова
Грузия
Одесса
Киев
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9