Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику
Киев • УНН
Пограничники обнаружили оборудование для изготовления сигарет, замаскированное под минералку, и табак, спрятанный под жомом. Изъято товаров на сумму более 10 миллионов гривен.
В Одессе пограничники совместно с прокуратурой разоблачили схему незаконного производства сигарет. Оборудование маскировали среди минералки, а табак - под жом. Ориентировочная стоимость изъятого - более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.
Детали
По данным ГПСУ, в результате обысков обнаружили подпольный цех с полноценной линией для изготовления сигарет, станком для набивки гильз, 60 тыс. гильз, 300 кг табака, полиграфией, лентами, а также большим количеством готовой продукции.
Ориентировочная стоимость – более 10 млн грн
Отмечается, что на территории транспортного предприятия нашли еще 5 тонн табака, 360 рулонов бумаги, фальшивые акцизные марки Молдовы, грузовик с 14 поддонами упаковки.
"Одновременно, в пункте пропуска на границе среди груза с минеральной водой из Грузии пытались завезти детали для производства сигарет. Продолжается досудебное расследование", - добавили в ГПСУ.
Напомним
В Киеве задержали трех человек, которые с начала года продавали электронные сигареты с каннабиноидами. Во время обысков изъято товаров на 1,5 млн грн и оружие.
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