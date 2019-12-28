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НБУ купив ще 500 млн дол. на валютному аукціоні

НБУ купив ще 500 млн дол. на валютному аукціоні

Київ • УНН

 • 22474 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України провів другий цього року валютний аукціон і купив на ньому 500 мільйонів доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

Зокрема, НБУ 28 грудня провів аукціон з купівлі валюти. Обсяг аукціону був встановлений на рівні до 600 млн доларів. Заявку на участь в аукціоні подав один учасник ринку на загальну суму в 500 млн доларів за курсом 23,68 гривень за долар.

НБУ задовольнив заявку учасника аукціону, купивши 500 млн доларів.

Середньозважений курс гривні за результатами аукціону становив 23,68 гривні за долар.

Додамо, 26 грудня НБУ вперше цього року провів аукціон і купив 230 млн доларів.

Нагадаємо, НБУ анонсував збільшення обсягів купівлі валюти і підвищення лімітів для інвестицій за кордон.

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