НБУ купил еще 500 млн долл. на валютном аукционе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальный банк Украины провел второй в этом году валютный аукцион и купил на нем 500 миллионов долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
В частности, НБУ 28 декабря провел аукцион по покупке валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 600 млн долларов. Заявку на участие в аукционе подал один участник рынка на общую сумму в 500 млн долларов по курсу 23,68 гривен за доллар.
НБУ удовлетворил заявку участника аукциона, купив 500 млн долларов.
Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 23,68 гривны за доллар.
Добавим, 26 декабря НБУ впервые в этом году провел аукцион и купил 230 млн долларов.
Напомним, НБУ анонсировал увеличение объемов покупки валюты и повышение лимитов для инвестиций за границу.