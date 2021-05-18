Нафта дорожчає на тлі оптимізму з приводу відновлення економіки в США і Європі

За даними Bloomberg станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,33%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,48 долара за барель, додавши 0,32%.

Деталі

Ціни на нафту виросли у вівторок, збільшивши зростання в порівнянні з попереднім днем, оскільки оптимізм з приводу відновлення роботи економіки США і Європи переважив побоювання щодо уповільнення попиту на паливо в Азії через зростання кількості випадків COVID-19 і нову хвилю обмежень, пише Reuters.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

В ОПЕК+ наприкінці квітня погодили, що будуть дотримуватися свого плану зі збільшення поставок на 2 мільйони барелів на день протягом наступних трьох місяців. Наступне засідання відбудеться на початку червня.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.