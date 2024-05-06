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Нафта дорожчає на тлі зростання напруги в секторі Газа, підвищення цін Саудівською Аравією

Нафта дорожчає на тлі зростання напруги в секторі Газа, підвищення цін Саудівською Аравією

Київ • УНН

 • 27332 перегляди

Ф'ючерси на нафту зросли в понеділок після того, як Саудівська Аравія підвищила червневі ціни на нафту для більшості регіонів, а також після того, як перспектива швидкого укладення угоди про припинення вогню в секторі Газа стала малоймовірною, відродивши побоювання, що бойові дії між ХАМАС та ізраїльськими військами скоро відновляться.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у понеділок під час торгів зросли в ціні до 83,18 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg, станом на 19:56, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,27%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 78,35 долара за барель, додавши 0,31%.

Деталі

Ф'ючерси на нафту виросли в понеділок після того, як Саудівська Аравія підвищила червневі ціни на сиру нафту для більшості регіонів, а також оскільки перспектива швидкого досягнення угоди про припинення вогню в секторі Газа виявилася малоймовірною, що відродило побоювання, що бойові дії між ХАМАС та ізраїльськими силами невдовзі відновляться, вказує Reuters.

Минулого тижня обидві марки показали найбільші втрати у тижневому вимірі за три місяці: Brent впала більш ніж на 7%, а WTI - на 6,8%, на тлі того, як інвестори зважували слабкі дані щодо зайнятості в США та можливі терміни зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Перспективи припинення вогню в Газі згасли, оскільки ХАМАС знову заявив про свою вимогу припинення війни в обмін на звільнення заручників, а Ізраїль, схоже, був готовий почати наступ, загроза якого давно нависала, на півдні сектора Газа.

"Ринки трохи втомлені геополітичними ризиками, пов'язаними з війною, - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital. - Я думаю, знадобиться більше кінетичної активності, щоб рухати ринки".

За словами Кілдаффа, новини про те, що переговори між ХАМАС та Ізраїлем продовжуються, попри те, що минулими вихідними не вдалося досягти угоди, також пом'якшили реакцію ринку в понеділок.

Підтримку цінам нафти також надало рішення Саудівської Аравії підняти офіційні відпускні ціни на свою нафту, що продається в Азії, Північно-Західній Європі та Середземномор'ї в червні, що сигналізує про очікування високого попиту цього літа.

У Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, активність у сфері послуг залишається на території зростання вже 16-й місяць поспіль, тоді як зростання нових замовлень прискорилося, а ділові настрої впевнено зросли, що вселяє надії на стійке відновлення економіки, пише видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
reutersReuters
bloomberg-lpBloomberg L.P.
aziiaАзія
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