Нафта дорожчає на тлі зростання напруги в секторі Газа, підвищення цін Саудівською Аравією

Ф'ючерси на нафту зросли в понеділок після того, як Саудівська Аравія підвищила червневі ціни на нафту для більшості регіонів, а також після того, як перспектива швидкого укладення угоди про припинення вогню в секторі Газа стала малоймовірною, відродивши побоювання, що бойові дії між ХАМАС та ізраїльськими військами скоро відновляться.