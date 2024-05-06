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Нефть дорожает на фоне роста напряжения в секторе Газа, повышения цен Саудовской Аравией
Фьючерсы на нефть выросли в понедельник после того, как Саудовская Аравия повысила июньские цены на нефть для большинства регионов, а также после того, как перспектива быстрого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа стала маловероятной, возродив опасения, что боевые действия между ХАМАС и израильскими войсками скоро возобновятся.
На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб
6 мая Вооруженные Силы Украины отбили 87 боевых столкновений вдоль линии фронта, в частности на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях, при этом противник нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, а также 52 раза применил реактивные системы залпового огня.
Польша продлит абонплату терминалов Starlink, которые были переданы Украине - Федоров
Польша продолжит платить абонентскую плату за более 20 000 терминалов Starlink, переданных Украине, обеспечивая критически важную связь и доступ к Интернету для украинцев.
Причастный к ряду скандалов польский судья попросил в Беларуси политического убежища
Польский судья Томаш Шмидт просит политического убежища в Беларуси. Министр обороны Польши ожидает отчета спецслужб о предыдущей деятельности беглеца.
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Французский посол был вызван в министерство иностранных дел россии из-за воинственных заявлений Парижа и растущей вовлеченности в украинский конфликт, а москва предостерегла от попыток создать "стратегическую неопределенность" для россии.
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
История участия Украины в песенном конкурсе.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит двухдневный визит в Москву, где посетит "парад победы" и примет участие в саммите Евразийского экономического совета, посвященном 10-й годовщине основания ЕАЭС.
Две бомбы за два дня: российские самолеты дважды "атаковали" Белгородскую область
В белгородской области россии за два дня было сброшено две бомбы: одна бомба ФАБ-250 была найдена возле села 3 мая, а другая бомба ФАБ-500 случайно упала на город белгород 4 мая, ранив 7 человек и повредив здания.
Военные рф устроили "дружественный огонь" по своим на Пасху: 5 захватчиков получили огнестрельные ранения
российские военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады открыли "дружеский огонь" друг по другу во время распития спиртных напитков на Пасху возле Пологов, в результате чего 5 оккупантов получили огнестрельные ранения, двое из них - в тяжелом состоянии.