Нефть дорожает на фоне роста напряжения в секторе Газа, повышения цен Саудовской Аравией

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в понедельник во время торгов выросли в цене до 83,18 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg, по состоянию на 19:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,27%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 78,35 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Детали

Фьючерсы на нефть выросли в понедельник после того, как Саудовская Аравия повысила июньские цены на сырую нефть для большинства регионов, а также поскольку перспектива быстрого достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа оказалась маловероятной, что возродило опасения, что боевые действия между ХАМАС и израильскими силами вскоре возобновятся, указывает Reuters.

На прошлой неделе обе марки показали наибольшие потери в недельном измерении за три месяца: Brent упала более чем на 7%, а WTI - на 6,8%, на фоне того, как инвесторы взвешивали слабые данные по занятости в США и возможные сроки снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Перспективы прекращения огня в Газе угасли, поскольку ХАМАС вновь заявил о своем требовании прекращения войны в обмен на освобождение заложников, а Израиль, похоже, был готов начать наступление, угроза которого давно нависала, на юге сектора Газа.

"Рынки немного уставшие геополитическими рисками, связанными с войной, - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital. - Я думаю, понадобится больше кинетической активности, чтобы двигать рынки".

По словам Килдаффа, новости о том, что переговоры между ХАМАС и Израилем продолжаются, несмотря на то, что в минувшие выходные не удалось достичь соглашения, также смягчили реакцию рынка в понедельник.

Поддержку ценам нефти также оказало решение Саудовской Аравии поднять официальные отпускные цены на свою нефть, продаваемую в Азии, Северо-Западной Европе и Средиземноморье в июне, что сигнализирует об ожиданиях высокого спроса этим летом.

В Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, активность в сфере услуг остается на территории роста уже 16-й месяц подряд, тогда как рост новых заказов ускорился, а деловые настроения уверенно выросли, что вселяет надежды на устойчивое восстановление экономики, пишет издание.