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Нафта дешевшає на тлі очікувань збільшення поставок ОПЕК+ та побоювань щодо мит США

Київ • УНН

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Ціни на нафту Brent та WTI впали на 0,5% у вівторок, тоді як ОПЕК+ планує збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на добу у серпні. Невизначеність щодо мит США та надлишкові пропозиції також стримують ринок.

Нафта дешевшає на тлі очікувань збільшення поставок ОПЕК+ та побоювань щодо мит США

Ціни на нафту знизилися у вівторок, що було зумовлено очікуваннями збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні та побоюваннями щодо уповільнення економіки через перспективи підвищення мит США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Нафта марки Brent впала на 30 центів, або 0,5%, до $66,44 за барель до 04:30 за Гринвічем (07:30 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 33 центи, або 0,5%, до $64,78 за барель.

"Тепер ринок стурбований тим, що альянс ОПЕК+ продовжить прискорений темп збільшення видобутку", - сказав у своїй замітці старший стратег із сировинних товарів ANZ Деніел Гайнс.

Минулого тижня чотири джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters, що група планує збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу у серпні після аналогічних підвищень у травні, червні та липні.

Якщо це буде схвалено, загальне зростання постачання ОПЕК+ за рік становитиме 1,78 млн барелів на добу, що еквівалентно понад 1,5% світового попиту на нафту. ОПЕК та її союзники, включаючи росію, разом відомі як ОПЕК+, зустрінуться 6 липня.

"Ці більші збільшення поставок повинні забезпечити світовий ринок нафти гарною пропозицією на частину року, що залишилася", - заявили стратеги ING щодо сировинних товарів.

"Очікування комфортного нафтового балансу, а також великий обсяг вільних виробничих потужностей ОПЕК, схоже, заспокоюють ринок", - додали в ING.

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Невизначеність щодо мит США та їхнього впливу на світове зростання також стримувала ціни на нафту. Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що країни можуть бути повідомлені про різко вищі мита, попри "сумлінні" переговори з наближенням дедлайну 9 липня, коли митні ставки мають повернутися з тимчасового рівня 10% до призупинених ставок президента Дональда Трампа від 11% до 50%, оголошених 2 квітня.

Morgan Stanley очікує, що ф'ючерси на нафту марки Brent відновляться приблизно до $60 на початок наступного року, оскільки ринок буде добре забезпечений, а геополітичний ризик знизиться після деескалації ізраїльсько-іранських відносин. Компанія очікує надмірної пропозиції обсягом 1,3 млн барелів на добу у 2026 році.

12-денна війна, яка почалася з атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану 13 червня, призвела до зростання цін на нафту марки Brent. Вони злетіли вище за $80 за барель після того, як США бомбили ядерні об'єкти Ірану, а потім впали до $67 після того, як Трамп оголосив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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