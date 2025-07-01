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Нефть дешевеет на фоне ожиданий увеличения поставок ОПЕК+ и опасений относительно пошлин США

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI упали на 0,5% во вторник, в то время как ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. Неопределенность относительно пошлин США и избыточные предложения также сдерживают рынок.

Нефть дешевеет на фоне ожиданий увеличения поставок ОПЕК+ и опасений относительно пошлин США

Цены на нефть снизились во вторник, что было обусловлено ожиданиями увеличения добычи ОПЕК+ в августе и опасениями по поводу замедления экономики из-за перспектив повышения пошлин США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Нефть марки Brent упала на 30 центов, или 0,5%, до $66,44 за баррель к 04:30 по Гринвичу (07:30 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 33 цента, или 0,5%, до $64,78 за баррель.

«Теперь рынок обеспокоен тем, что альянс ОПЕК+ продолжит ускоренный темп увеличения добычи», — сказал в своей заметке старший стратег по сырьевым товарам ANZ Дэниел Хайнс.

На прошлой неделе четыре источника в ОПЕК+ сообщили Reuters, что группа планирует увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в августе после аналогичных повышений в мае, июне и июле.

Если это будет одобрено, общий рост поставок ОПЕК+ за год составит 1,78 млн баррелей в сутки, что эквивалентно более 1,5% мирового спроса на нефть. ОПЕК и ее союзники, включая Россию, вместе известные как ОПЕК+, встретятся 6 июля.

«Эти более крупные увеличения поставок должны обеспечить мировой рынок нефти хорошим предложением на оставшуюся часть года», — заявили стратеги ING по сырьевым товарам.

«Ожидание комфортного нефтяного баланса, а также большой объем свободных производственных мощностей ОПЕК, похоже, успокаивают рынок», — добавили в ING.

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Неопределенность относительно пошлин США и их влияния на мировой рост также сдерживала цены на нефть. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что страны могут быть уведомлены о резко более высоких пошлинах, несмотря на «добросовестные» переговоры с приближением дедлайна 9 июля, когда таможенные ставки должны вернуться с временного уровня 10% к приостановленным ставкам президента Дональда Трампа от 11% до 50%, объявленных 2 апреля.

Morgan Stanley ожидает, что фьючерсы на нефть марки Brent восстановятся примерно до $60 к началу следующего года, поскольку рынок будет хорошо обеспечен, а геополитический риск снизится после деэскалации израильско-иранских отношений. Компания ожидает избыточной предложения объемом 1,3 млн баррелей в сутки в 2026 году.

12-дневная война, которая началась с атаки Израиля на ядерные объекты Ирана 13 июня, привела к росту цен на нефть марки Brent. Они взлетели выше $80 за баррель после того, как США бомбили ядерные объекты Ирана, а затем упали до $67 после того, как Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Израиль
ОПЕК
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
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