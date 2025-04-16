Над Україною збили 57 з 97 ворожих дронів, 34 - не досягли цілей

рф уночі атакувала Україну 97 безпілотниками, збито 57 дронів на сході, півночі та півдні, 34 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 квітня ворог атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, та Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

34 ворожі безпілотники-імітатори, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина", - ідеться у повідомленні.

Нічна атака по Одесі: троє постраждалих, пожежі у житлових будинках