Над Украиной сбили 57 из 97 вражеских дронов, 34 - не достигли целей

рф ночью атаковала Украину 97 беспилотниками, сбито 57 дронов на востоке, севере и юге, 34 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 апреля враг атаковал 97-ма ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, и Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9.30 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, в центре и на юге страны