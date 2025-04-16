Над Украиной сбили 57 из 97 вражеских дронов, 34 - не достигли целей
Киев • УНН
В ночь на 16 апреля рф атаковала Украину 97 «Shahed» и другими БПЛА. Силы ПВО сбили 57 дронов в восточных, северных и южных областях.
рф ночью атаковала Украину 97 беспилотниками, сбито 57 дронов на востоке, севере и юге, 34 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 апреля враг атаковал 97-ма ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, и Чауда - Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 9.30 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, в центре и на юге страны
34 вражеских беспилотника-имитатора, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина", - говорится в сообщении.
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