На Вінниччині до лікарні потрапили 25 людей, які отруїлися їжею одного з фастфудів
Київ • УНН
У Калинівці Вінницької області 25 осіб, включаючи дітей, госпіталізовано з харчовим отруєнням. Ймовірно, отруєння сталося через продукти, придбані в одному з місцевих фастфудів; заклад наразі призупинив роботу.
На Вінниччині правоохоронці розслідують обставини отруєння людей у місті Калинівка. В поліції повідомили, що було госпіталізовано 25 осіб з харчовим отруєнням, серед них є діти, пише УНН.
До поліції надійшла інформація про госпіталізацію 25 громадян, серед яких є діти, з харчовим отруєнням. Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлись продуктами харчування, придбаними в одному із фастфудів
Наразі роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено. Поліція також повідомила, що постраждалим надається медична допомога.
Правоохоронці встановлюють обставини та причини отруєння людей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.
За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України
Доповнення
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