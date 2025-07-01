На Вінниччині до лікарні потрапили 25 людей, які отруїлися їжею одного з фастфудів

На Вінниччині правоохоронці розслідують обставини отруєння людей у місті Калинівка. В поліції повідомили, що було госпіталізовано 25 осіб з харчовим отруєнням, серед них є діти, пише УНН.

До поліції надійшла інформація про госпіталізацію 25 громадян, серед яких є діти, з харчовим отруєнням. Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлись продуктами харчування, придбаними в одному із фастфудів - говориться у повідомленні правоохоронців.

Наразі роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено. Поліція також повідомила, що постраждалим надається медична допомога.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини отруєння людей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України - зазначили правоохоронці.

Доповнення

В Івано-Франківській області зафіксували перший у цьому році випадок ботулізму після вживання консервованого м’яса. Постраждалого госпіталізували, надали необхідне лікування та ввели сироватку.

У ліцеї Рівного 72 учні молодших класів поскаржилися на розлади травлення. Одну дитину госпіталізовано, правоохоронці та санепідемстанція проводять перевірку інциденту.