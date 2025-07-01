В Винницкой области в больницу попали 25 человек, отравившихся едой из одного из фастфудов

На Винниччине правоохранители расследуют обстоятельства отравления людей в городе Калиновка. В полиции сообщили, что были госпитализированы 25 человек с пищевым отравлением, среди них есть дети, пишет УНН.

В полицию поступила информация о госпитализации 25 граждан, среди которых есть дети, с пищевым отравлением. Предварительно установлено, что они вероятно отравились продуктами питания, приобретенными в одном из фастфудов - говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас работа заведения, в котором готовили еду, приостановлена. Полиция также сообщила, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины отравления людей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины - отметили правоохранители.

Дополнение

В Ивано-Франковской области зафиксировали первый в этом году случай ботулизма после употребления консервированного мяса. Пострадавшего госпитализировали, оказали необходимое лечение и ввели сыворотку.

В лицее Ровно 72 ученика младших классов пожаловались на расстройства пищеварения. Один ребенок госпитализирован, правоохранители и санэпидемстанция проводят проверку инцидента.