В Винницкой области в больницу попали 25 человек, отравившихся едой из одного из фастфудов

$41.780.14
48.990.20
ukenru
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
15:40 • 11104 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
13:57 • 34370 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
12:51 • 38055 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 91723 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
1 июля, 10:00 • 55483 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 58522 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 148660 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 128855 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 59578 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 115937 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+20°
4.5м/с
54%
748мм
Популярные новости
Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали1 июля, 08:02 • 58930 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 57144 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 45919 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 27442 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует15:27 • 21559 просмотра
публикации
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует15:27 • 21672 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 27657 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 46129 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 91723 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 148660 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Метте Фредериксен
Петр Порошенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Польша
Азербайджан
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс15:11 • 8286 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 57285 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 100547 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 128799 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 124518 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

В Винницкой области в больницу попали 25 человек, отравившихся едой из одного из фастфудов

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В Калиновке Винницкой области 25 человек, включая детей, госпитализированы с пищевым отравлением. Вероятно, отравление произошло из-за продуктов, приобретенных в одном из местных фастфудов; заведение на данный момент приостановило работу.

В Винницкой области в больницу попали 25 человек, отравившихся едой из одного из фастфудов

На Винниччине правоохранители расследуют обстоятельства отравления людей в городе Калиновка. В полиции сообщили, что были госпитализированы 25 человек с пищевым отравлением, среди них есть дети, пишет УНН.

В полицию поступила информация о госпитализации 25 граждан, среди которых есть дети, с пищевым отравлением. Предварительно установлено, что они вероятно отравились продуктами питания, приобретенными в одном из фастфудов

- говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас работа заведения, в котором готовили еду, приостановлена. Полиция также сообщила, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины отравления людей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины

- отметили правоохранители.

Дополнение

В Ивано-Франковской области зафиксировали первый в этом году случай ботулизма после употребления консервированного мяса. Пострадавшего госпитализировали, оказали необходимое лечение и ввели сыворотку.

В лицее Ровно 72 ученика младших классов пожаловались на расстройства пищеварения. Один ребенок госпитализирован, правоохранители и санэпидемстанция проводят проверку инцидента.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Ивано-Франковская область
Ровно
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9