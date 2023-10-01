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На виборах у Словаччині лідирує популістська партія "КУРС" попри прогнози екзитполів

На виборах у Словаччині лідирує популістська партія "КУРС" попри прогнози екзитполів

Київ • УНН

 • 243733 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Популістська партія "КУРС" Роберта Фіцо лідирує з 23,7% голосів на виборах у Словаччині після підрахунку 90% бюлетенів з виборчих округів. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Прозахідна партія "Прогресивна Словаччина" (PS), яка лідирувала в двох опитуваннях у день виборів, поки має підтримку 15,7%, а партія ГОЛОС – 15,4%.

Ліберально-центристську партію "Прогресивна Словаччина" очолює Міхал Сімецька, який під час виборчої кампанії пообіцяв зберігати стійкий курс у зовнішній політиці, тобто продовжувати потужну підтримку сусідньої України, в тому числі надавати українцям більше зброї та боєприпасів.

Партію "КУРС" очолює екс-прем'єр-міністр Роберт Фіцо і виступає за більш дружню до Москви політику. Фіцо заперечив, що він пропутінський, і заявив, що продовжить підтримувати Україну, якщо його партія переможе, але припинить постачання зброї та боєприпасів українцям.

Але жодна з партій не наближається до того, щоб отримати більшість самостійно, і повинна буде об’єднуватися у коаліцію з кількома меншими партіями.

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Додамо

Результати екзитполів відрізнялися від підсумків голосування станом на тепер. За даними екзитполу на парламентськх виборах у Словаччині лідирує партія "Прогресивна Словаччина" з результатом 23,5%.  

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