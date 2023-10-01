На выборах в Словакии лидирует популистская партия "КУРС" несмотря на прогнозы экзитполов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Популистская партия "КУРС" Роберта Фицо лидирует с 23,7% голосов на выборах в Словакии после подсчета 90% бюллетеней из избирательных округов. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Прозападная партия "Прогрессивная Словакия" (PS), которая лидировала в двух опросах в день выборов, пока имеет поддержку 15,7%, а партия ГОЛОС – 15,4%.
Либерально-центристскую партию "Прогрессивная Словакия" возглавляет Михал Симецка, который во время избирательной кампании пообещал сохранять устойчивый курс во внешней политике, то есть продолжать мощную поддержку соседней Украины, в том числе предоставлять украинцам больше оружия и боеприпасов.
Партию "КУРС" возглавляет экс-премьер-министр Роберт Фицо и выступает за более дружественную к Москве политику. Фицо отрицал, что он пропутинский, и заявил, что продолжит поддерживать Украину, если его партия победит, но прекратит поставки оружия и боеприпасов украинцам.
Но ни одна из партий не приближается к тому, чтобы получить большинство самостоятельно, и должна будет объединяться в коалицию с несколькими меньшими партиями.
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Добавим
Результаты экзитполов отличались от итогов голосования по состоянию на сейчас. По данным экзитпола на парламентских выборах в Словакии лидирует партия "Прогрессивная Словакия" с результатом 23,5%.