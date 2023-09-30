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У Словаччині на виборах перемагає партія, що підтримує Україну – дані екзитполу

У Словаччині на виборах перемагає партія, що підтримує Україну – дані екзитполу

Київ • УНН

 • 264626 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. За даними екзитполу на парламентськх виборах у Словаччині лідирує партія «Прогресивна Словаччина» з результатом 23,5%. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

На другому місці партія Роберта Фіцо з результатом 21,9%. Третьою йде партія «Глас» Пітера Пеллегріні з рівнем підтримки 12,2%.

Оприлюднений екзитпол проведений агентством «Фокус» для TV Markíza.

Народний депутат України Олексій Гончаренко вже прокоментував результати екзитполу. Він назвав це «добрими новинами зі Словаччини».

Цитата

«Сьогодні проходили парламентські вибори. І вважалося, що фаворитом є партія Роберта Фіцо, який заявляв про зупинення військової підтримки України і інші приємні для вух путіна речі. Але щойно зʼявилися результати екзитполів, і соціологи називають переможцем партію Прогресивна Словаччина, яка підтримує Україну, з результатом 23,5%. Партія Фіцо Smer набирає 21,9%», — написав Гончаренко.

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