В Словакии на выборах побеждает партия, поддерживающая Украину - данные экзитпола
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По данным экзитпола на парламентских выборах в Словакии лидирует партия «Прогрессивная Словакия» с результатом 23,5%. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
На втором месте партия Роберта Фицо с результатом 21,9%. Третьей идет партия «Глас» Питера Пеллегрини с уровнем поддержки 12,2%.
Обнародованный экзитполл проведен агентством «Фокус» для TV Markíza.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко уже прокомментировал результаты экзитпола. Он назвал это «хорошими новостями из Словакии».
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«Сегодня проходили парламентские выборы. И считалось, что фаворитом является партия Роберта Фицо, который заявлял о прекращении военной поддержки Украины и прочие приятные для ушей путина вещи. Но только что появились результаты экзитполов, и социологи называют победителем партию Прогрессивная Словакия, которая поддерживает Украину, с результатом 23,5%. Партия Фицо Smer набирает 21,9%», — написал Гончаренко.
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