На тлі знищеного арсеналу у торопці: в досяжності ЗСУ ще щонайменше шість масштабних складів боєприпасів

Після удару України по російському арсеналу у місті торопці, аналітики підрахували, що в межах досяжності для Сил оборони є ще близько шести схожих складів, де рф базує тони боєприпасів. Про це пише Defense Express, передає УНН.

Деталі

Аналітики наголошують, що у торопцях був знищений не просто склад боєприпасів, а один з головних арсеналів ГРАУ МО РФ (Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації) "107-й".

На цьому склад були десятки тонн боєприпасів включно з балістичними ракетами.

Аналітики пояснюють, що таких загалом таких арсеналів ГРАУ не так багато, орієнтовно до двох десятків на всю рф. Проте за іронією долі, більшість з них знаходились у тилу головного напряму удару ще радянської армії часів Холодної війни проти НАТО, тобто, у центральній європейській, у географічному сенсі, частині рф.

Наразі невідомо, чим був завданий удар по складу, тож аналітики обмежились виключно умовною дальністю до 750 км. Таким чином в досяжності ЗСУ ще шість подібних арсеналів.

Удар по складу боєприпасів у тверській області: з'явились супутникові фото знищених арсеналів рф

Отже в досяжності ЗСУ 23-й арсенал ГРАУ, який знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу що під містом Торопець. Цей склад приблизно вдвічі менший за вже знищений. Також він значно менший, близько 2,6 кв. км проти близько 5 кв. км.

Далі на північ у Новгородській області під селищем Котово знаходиться 13-й арсенал ГРАУ. Від кордону з Україною він близько 680 км, тобто на близько 200 км далі за Торопець. Цей склад має загальну площу близько 3 кв. км.

Наступна ціль може бути складнішою попри менш відстань. Все через щільність ППО. Йдеться про 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області. Це доволі великий склад загальною площею близько 3,5 кв км. До кордону з Україною - близько 530 км.

Ще один арсенал ГРАУ у Владимирській області - 73-й поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, який можливо вважати найбільшим, бо він займає площу близько 7 кв. км. Також він у проміжку між 2018 та 2021 роком пройшов глобальний ремонт та модернізацію, як і 107-й арсенал.

Це може вказувати на те, що у ньому зберігаються не лише багато боєприпасів, а й доволі високовартісні вироби. Він знаходиться за 650 кілометрів від кордону.

Одним з найближчих можливо вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області - 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту.

При цьому супутникові знімки від 2021 року свідчать,що що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею близько 3,5 кв. км зберігались просто неба.

Останній з визначених аналітиками складів - 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв. км. Він знаходиться за близько 700 км від лінії фронту

Нагадаємо

Дрони СБУ, ГУР та ССО атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф в населеному пункті торопець тверської області.

Як вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, на арсеналі могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ та 82-мм міни.

В ЦПД при РНБО вважають, що на атакованому Україною військовому арсеналі в тревській області рф росіяни починали створювати запас північнокорейських балістичних ракет KN23.