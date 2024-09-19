На фоне уничтоженного арсенала в Торопке: в досягаемости ВСУ еще по меньшей мере шесть масштабных складов боеприпасов

После удара Украины по российскому арсеналу в городе Торопце, аналитики подсчитали, что в пределах досягаемости для Сил обороны есть еще около шести похожих складов, где рф базирует тонны боеприпасов. Об этом пишет Defense Express, передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что в Торопцах был уничтожен не просто склад боеприпасов, а один из главных арсеналов ГРАУ МО РФ (Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации) «107-й».

На этом складе были десятки тонн боеприпасов включая баллистические ракеты.

Аналитики объясняют, что таких в целом таких арсеналов ГРАУ не так много, ориентировочно до двух десятков на всю РФ. Однако по иронии судьбы, большинство из них находились в тылу главного направления удара еще советской армии времен холодной войны против НАТО, то есть, в центральной европейской, в географическом смысле, части РФ.

Пока неизвестно, чем был нанесен удар по складу, поэтому аналитики ограничились исключительно условной дальностью до 750 км. Таким образом в досягаемости ВСУ еще шесть подобных арсеналов.

Удар по складу боєприпасів у тверській області: з'явились супутникові фото знищених арсеналів рф

Итак в досягаемости ВСУ 23-й арсенал ГРАУ, который находится всего в 16 км к югу от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец. Этот склад примерно вдвое меньше уже уничтоженного. Также он значительно меньше, около 2,6 кв. км против около 5 кв. км.

Далее на север в Новгородской области под поселком Котово находится 13-й арсенал ГРАУ. От границы с Украиной он около 680 км, то есть на около 200 км дальше Торопец. Этот склад имеет общую площадь около 3 кв. км.

Следующая цель может быть сложнее, несмотря на меньшее расстояние. Все из-за плотности ПВО. Речь идет о 51-м арсенале ГРАУ к востоку от Москвы под городом Киржач Владимирской области. Это довольно большой склад общей площадью около 3,5 кв км. До границы с Украиной - около 530 км.

Еще один арсенал ГРАУ во Владимирской области - 73-й рядом с поселками Иваново, Крутово и Есено, который можно считать самым большим, потому что он занимает площадь около 7 кв. км. Также он в промежутке между 2018 и 2021 годом прошел глобальный ремонт и модернизацию, как и 107-й арсенал.

Это может указывать на то, что в нем хранятся не только много боеприпасов, но и довольно дорогостоящие изделия. Он находится в 650 километрах от границы.

Одним из ближайших возможно считать 67-й арсенал ГРАУ под городом Карачев Брянской области - 114 км. Он находится вплотную к 20-тысячному населенному пункту.

При этом спутниковые снимки от 2021 года свидетельствуют, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв. км хранились под открытым небом.

Последний из определенных аналитиками складов - 68-й арсенал ГРАУ под городом Моздок в Северной Осетии. Это еще один обновленный склад с площадью 2,2 кв. км. Он находится в около 700 км от линии фронта

Напомним,

Дроны СБУ, ГУР и ССО атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф в населенном пункте торопец тверской области.

Как считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, на арсенале могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.

В ЦПИ при СНБО считают, что на атакованном Украиной военном арсенале в Тревской области рф россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет KN23.