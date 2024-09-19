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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фоне уничтоженного арсенала в Торопке: в досягаемости ВСУ еще по меньшей мере шесть масштабных складов боеприпасов

На фоне уничтоженного арсенала в Торопке: в досягаемости ВСУ еще по меньшей мере шесть масштабных складов боеприпасов

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 15:40  •  4008 просмотра

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Аналитики определили 6 главных арсеналов ГРАУ МО РФ в пределах 750 км от Украины после удара по складу в Торопце. Среди них - склады в Тверской, Новгородской, Владимирской и Брянской областях.

После удара Украины по российскому арсеналу в городе Торопце, аналитики подсчитали, что в пределах досягаемости для Сил обороны есть еще около шести похожих складов, где рф базирует тонны боеприпасов. Об этом пишет Defense Express, передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что в Торопцах был уничтожен не просто склад боеприпасов, а один из главных арсеналов ГРАУ МО РФ (Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации) «107-й». 

На этом складе были десятки тонн боеприпасов включая баллистические ракеты.

Аналитики объясняют, что таких в целом таких арсеналов ГРАУ не так много, ориентировочно до двух десятков на всю РФ. Однако по иронии судьбы, большинство из них находились в тылу главного направления удара еще советской армии времен холодной войны против НАТО, то есть, в центральной европейской, в географическом смысле, части РФ.

Пока неизвестно, чем был нанесен удар по складу, поэтому аналитики ограничились  исключительно условной дальностью до 750 км. Таким образом в досягаемости ВСУ еще шесть подобных арсеналов.

Удар по складу боєприпасів у тверській області: з'явились супутникові фото знищених арсеналів рф18 сентября 2024, 15:26 • 49525 просмотров

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Итак в досягаемости ВСУ 23-й арсенал ГРАУ, который находится всего в 16 км к югу от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец. Этот склад примерно вдвое меньше уже уничтоженного.  Также он значительно меньше, около 2,6 кв. км против около 5 кв. км.

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Далее на север в Новгородской области под поселком Котово находится 13-й арсенал ГРАУ. От границы с Украиной он около 680 км, то есть на около 200 км дальше Торопец. Этот склад имеет общую площадь около 3 кв. км.

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Следующая цель может быть сложнее, несмотря на меньшее расстояние. Все из-за плотности ПВО. Речь идет о 51-м арсенале ГРАУ к востоку от Москвы под городом Киржач Владимирской области. Это довольно большой склад общей площадью около 3,5 кв км. До границы с Украиной - около 530 км.

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Еще один арсенал ГРАУ во Владимирской области - 73-й рядом с поселками Иваново, Крутово и Есено, который можно считать самым большим, потому что он занимает площадь около 7 кв. км. Также он в промежутке между 2018 и 2021 годом прошел глобальный ремонт и модернизацию, как и 107-й арсенал.

Это может указывать на то, что в нем хранятся не только много боеприпасов, но и довольно дорогостоящие изделия. Он находится в 650 километрах от границы.

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Одним из ближайших возможно считать 67-й арсенал ГРАУ под городом Карачев Брянской области - 114 км. Он находится вплотную к 20-тысячному населенному пункту.

При этом спутниковые снимки от 2021 года свидетельствуют, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв. км хранились под открытым небом.

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Последний из определенных аналитиками складов - 68-й арсенал ГРАУ под городом Моздок в Северной Осетии. Это еще один обновленный склад с площадью 2,2 кв. км. Он находится в около 700 км от линии фронта

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Напомним,

Дроны СБУ, ГУР и ССО атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф в населенном пункте торопец тверской области.

Как считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, на арсенале могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.

В ЦПИ при СНБО  считают, что на атакованном Украиной военном арсенале в Тревской области рф россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет KN23

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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