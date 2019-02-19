На сході Канади зіткнулися 15 автомобілів

За даними поліції, в аварію потрапили 12 легкових автомашин і три фури. Двоє з шести постраждалих були госпіталізовані з серйозними травмами. Через ДТП закрита для руху частину магістралі в районі населеного пункту Бірча-Нерроуз.

Причиною аварії стали погодні умови - практично нульова видимість через снігопад.

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Як повідомляв УНН, масове ДТП за участю 17 автомобілів сталася на автобані в Баварії, в Німеччині, в результаті чого постраждали 18 осіб, троє з них отримали серйозні травми.